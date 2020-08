Nach schwerem Badeunfall: «Turmspringen bleibt erlaubt»

Am Donnerstagnachmittag gab es während des Schwimmunterrichts einer Klasse der Primarschule Boppartshof im Freibad Lerchenfeld einen schweren Unfall. Ein 9-jähriger Bub stürzte aus noch unklaren Gründen vom 5-Meter-Sprungturm auf den Beckenrand und verletzte sich dabei schwer am Kopf. Mittlerweile ist sein Gesundheitszustand stabil. Gegenüber FM1Today nimmt Martin Annen, Leiter der Dienststelle Schule und Musik der Stadt St.Gallen, Stellung.

Martin Annen, wie geht es Ihnen nach dem Unfall im Lerchenfed?

Dieser traurige Vorfall macht mich sehr betroffen. Meine Gedanken sind beim Kind und bei den Eltern, bei der Familie, bei den Mitschülern und bei der betroffenen Lehrperson. Es ist eine schwierige Situation für alle Betroffenen.

Wie geht es der Lehrperson und den Mitschülern des verunfallten Buben?

Die Lehrperson wird psychologisch betreut. Die Mitschülerinnen und Mitschüler führten am Tag nach dem Unfall, am Freitag, mit Fachpersonen Gespräche. Die Kinder konnten ihre Fragen und Emotionen loswerden. Gleichzeitig haben wir alle anderen Schülerinnen und Schüler der Primarschule Boppartshof über den traurigen Vorfall informiert. Wir pflegen ebenfalls den Kontakt zu den Eltern des verunfallten Buben.

Wie ist der Schwimmunterricht in Freibäder geregelt?

Es gelten für Schulklassen die üblichen Baderegeln. Lehrpersonen sind beim Baden in Freibädern in der Sorgfaltspflicht besonders geforderet. Sie müssen deshalb eine spezielle Ausbildung absolvieren. In diesem Fall verfügte die Lehrperson über die notwendigen Kompetenzen. Ausserdem empfiehlt die Schweizerische Gesellschaft für Lebensrettung ab einer Gruppengrösse von 16 Leuten in beaufsichtigen Gewässer eine zusätzliche Aufsichtsperson dabei zu haben. In diesem Fall hatte die Lehrperson 22 Kinder dabei und eine Begleitperson.