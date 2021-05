Nach Selbstunfall: Mann meldet Diebstahl von seinem Lieferwagen

Der 28-Jährige gab der Kantonspolizei St.Gallen an, dass sein Lieferwagen im Laufe der Nacht geklaut und danach beschädigt wieder vor seinem Haus abgestellt worden sei. Unabhängig von dieser Meldung bemerkte eine Polizei-Patrouille kurz zuvor eine Unfallstelle an der Mühlaustrasse, bei welcher ein unbekanntes Fahrzeug mit einem Geländer kollidiert war. Aufgrund der übereinstimmenden Spuren an der Unfallstelle sowie den Beschädigungen am Lieferwagen musste es sich um das Unfallfahrzeug handeln.

Der 28-Jährige gab schliesslich zu, den Unfall verursacht zu haben und im Anschluss die Unfallstelle unverletzt verlassen zu haben. Der Mann wurde als fahrunfähig beurteilt. Die Staatsanwaltschaft verfügte bei ihm eine Blut- und Urinprobe. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

(pd/red.)