Nach Streit in Lokal Polizisten angepöbelt

Am frühen Samstagmorgen ist es in einem Lokal am Unteren Graben zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Zwei Männer wurden leicht verletzt. Als die Stadtpolizei die Täter kontrollieren wollte, wurden die Polizisten von ihnen ebenfalls bedroht.

Bei einem Streit in einem Lokal am Unteren Graben wurden ein 34-Jähriger und ein 28-Jähriger leicht verletzt. Als die Polizisten die mutmasslichen Täter kontrollieren wollten, wurden sie von diesen bedroht und beschimpft. Ein 26-Jähriger rannte vor der Polizei davon. Als die Stadtpolizisten ihn anhalten konnten, wurden sie von einem weiteren 26-Jährigen angegriffen. Die beiden Männer wurden auf den Polizeiposten gebracht. (red.)