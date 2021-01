In Cressier in der Westschweiz wurden Windspitzen mit über 100 Kilometern pro Stunde gemessen und auch in Bad Ragaz erreichte der Sturm 90 Stundenkilometer, wie der FM1-Wetterdienst Meteonews mitteilt

In der Nacht ist eine #Kaltfront über die Nordschweiz gezogen und hat vor allem am Jurasüdfuss mit #Joran und kanalisiert in den Alpentälern teils #Sturm gebracht. In Cressier gab es über 100 km/h, in Bad Ragaz immerhin 90 km /h. (rp) pic.twitter.com/dTBhzrBzJa

Heute Samstag schneit es in der Ostschweiz, in tieferen Lagen reicht es nur für Regenschauer. Ab dem Mittag oder frühen Nachmittag ist schliesslich Sonne zu erwarten, bevor am Abend wieder dichte Wolken aufziehen und Schauer und Flocken bis in tiefe Lagen mit sich bringen.

Es wird auch wieder kühler; am Samstagmorgen sind in St.Gallen und Appenzell 0 und am Nachmittag 2 Grad zu erwarten. Wärmer wird es am Bodensee und im Thurgau mit bis zu 4 Grad.

Am Sonntag gibt es einen Mix aus sonnigen Abschnitten und «höchstens einzelnen Schneeschauern Richtung Alpen». Es bleibt kühl, in der Nacht zum Sonntag soll es erneut schneien.

(red.)