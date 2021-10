Ein 20-Jähriger ist nach einer heftigen Auseinandersetzung an der St.Galler Bahnhofstrasse am 19. September verstorben. Durch die Strafverfolgungsbehörden des Kanton St.Gallen konnten alle involvierten Männer identifiziert und befragt werden. Einer der Männer sitzt in Untersuchungshaft.

Der 20-Jährige wurde an der Bahnhofstrasse schwer verletzt – er erlag seinen Verletzungen. © St.Galler Tagblatt Archiv