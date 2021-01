Die winterlichen Schneeverhältnisse führten am Montag Nachmittag zu einem Unfall in der Stadt St.Gallen. Ein 22-Jähriger rutschte mit seinem Auto in einen Lieferwagen, der bei einem Lichtsignal stand.

Niemand wurde verletzt – es gab einen geringen Sachschaden. Als die Stadtpolizei anschliessend zum Unfall ausrückte, gab es einen zweiten Unfall. Ein 44-jähriger Autofahrer bemerkte zu spät, dass die Polizei in einem zivilen Auto zur Unfallstelle abbog und prallte gegen das Heck des Polizeiautos. Es entstand auch hier ein geringer Sachschaden.

(red.)