Wie konnte im August vergangenen Jahres ein vierjähriger Bub in einen geöffneten Schacht fallen – und in die Kanalisation bei der Reitwiese in Wil gelangen? Um die Beantwortung solcher Fragen muss sich nun das Kreisgericht Wil kümmern. Am Montag wurde Anklage erhoben, wie die «Wiler Zeitung» berichtet.

Termin steht noch nicht fest

Zur Verhandlung kommt es, weil die beschuldigte Person Einsprache gegen den Strafbefehl vom Dezember «wegen Verdachts der fahrlässigen schweren Körperverletzung» erhoben hat. Wann der Prozess stattfinden wird, ist noch unklar.

Zu dem Unglück kam es am 30. August. Der Reitplatz stand nach heftigen Niederschlägen unter Wasser. Der Vierjährige, der mit Erwachsenen und weiteren Kindern unterwegs war, stürzte in einen offenen Schacht und wurde von der Feuerwehr in lebensbedrohlichem Zustand geborgen. Später hiess es, der Bub befinde sich in einem stabilen Zustand.

Entfernte ein Passant den Deckel?

In einem früheren Interview sagte Beatrice Giger, Mediensprecherin der St.Galler Staatsanwaltschaft: «Mutmasslich hatte ein Passant am Nachmittag vor dem Ereignis den Gitterschachtdeckel entfernt und gereinigt, damit bei den starken Regenfällen das Wasser besser abläuft.» Dieser sei nicht wieder zurückgelegt worden.

(red.)