Die Thurgauer und die St.Galler Kantonspolizei haben die ganze Nacht auf Donnerstag nach einem 48-jährigen Thurgauer gesucht. Polizeihündin Raila fand den Vermissten schliesslich am Morgen in einem steilen Waldstück in Wittenbach.

Weil die Thurgauer Polizei davon ausging, dass sich der 48-jährige Vermisste womöglich im Raum Wittenbach aufhalten könnte, bat sie die Kollegen aus dem Kanton St.Gallen um Mithilfe. Eine koordinierte Suchaktion der beiden Korps habe die ganze Nacht angedauert, teilt die St.Galler Kantonspolizei am Donnerstag mit. Auch Rega-Heli im Einsatz Verschiedene Gebiete und Wälder seien mit Autos und zu Fuss von Polizistinnen und Polizisten abgesucht worden. Auch ein Rega-Helikopter sowie Polizeihunde beider Polizeien waren an der Suche beteiligt. Vermisster wurde leicht verletzt Am frühen Morgen nahm eine St.Galler Polizeihündin mit ihrer Führerin die richtige Fährte auf. Die viereinhalbjährige Raila der Rasse Flat Coated Retriever war es denn auch, die den leicht verletzten, völlig entkräfteten Mann im steilen und unwegsamen Wald auffand. Er wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. (lag)