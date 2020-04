«Der Stadtrat hat entschieden, die Naherholungsgebiete möglichst lange offen zu halten», sagt die St.Galler Sicherheitsdirektorin Sonja Lüthi. «Die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung soll nicht stärker eingeschränkt werden, als vom Bundesrat verlangt.» Bewegung an der frischen Luft sei auch in der aktuellen Zeit wichtig.

Kontrollen in der ganzen Stadt

Grundsätzlich ist die Stadt zufrieden mit den Bürgerinnen und Bürgern: Die meisten halten sich laut Lüthi an die Massnahmen des Bundes. Am Osterwochenende wird die Präsenz der Stadtpolizei erhöht, diese kündigt Kontrollen auf dem ganzen Stadtgebiet inklusive Geschwindigkeitsmessungen im Strassenverkehr an. Die Stapo wird bei ihren Kontrollen vom Zivilschutz unterstützt. Auch, wer in der Wohnung oder im Garten eine grössere private Feier organisiert, kann gebüsst werden. Kleinere Familientreffen sind erlaubt.

Weiter hat die Stadt entschieden, dass die Parkgebühren für medizinisches Personal und Angestellte von Apotheken erlassen werden. Zudem werden neue Geschäftsmodelle für Gastrobetriebe wie Takeaway und Lieferservices unbürokratisch bewilligt.

455 Helfende und 70 Hilfesuchende

455 Personen haben sich bis am Montag bei der Stadt gemeldet, die in der Corona-Krise gerne helfen würden. Gleichzeitig haben 70 Hilfesuchende Unterstützung angefordert. Stadtpräsident Thomas Scheitlin ist dankbar für das grosse Engagement der Bevölkerung, wie er an der Medienkonferenz mehrmals betont.

Hilfe erhalten auch Eltern von schulpflichtigen Kindern in der Stadt St.Gallen, die arbeiten müssen – unter anderem im Gesundheitswesen. Allerdings wird das Notbetreuungsangebot laut Bildungschef Markus Buschor sehr wenig in Anspruch genommen. Über die Stadt verteilt seien es «wenige Dutzend Kinder». Falls gewünscht, werden die Kinder auch während der Frühlingsferien betreut.

Die Medienkonferenz zum Nachlesen: