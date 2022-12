Nationalitäten werden in Polizeimeldungen genannt – das wirft Fragen auf

Im Kanton St.Gallen wird in Polizeimeldungen die Nationalität der erwähnten Personen genannt. Diese Praxis ist nach einem Bundesgerichtsurteil je nach Rechtsgrundlage in Frage gestellt. In einem Vorstoss aus dem Kantonsrat werden Auskünfte zu den Konsequenzen für die St.Galler Kantonspolizei verlangt.

Die St.Galler Kantonspolizei nennt in Polizeimeldungen jeweils die Nationalität von Straftätern. © Keystone