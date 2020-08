Der Toggenburger Arzt Rainer Schregel äussert sich auf seiner Facebook-Seite regelmässig kritisch gegenüber den Massnahmen gegen das Coronavirus. So schrieb er etwa: «Ausser bei den Nazis sind noch nie Lehre, Wissenschaft und Medizin so missbraucht und vergewaltigt worden, wie es heutzutage geschieht.»

Journalistin beleidigt

Nach einem kritischen Artikel über Schregels Internetauftritt wurde eine Journalistin des «St.Galler Tagblatt» vom Hausarzt, der auch einer von 24 St.Galler Amtsärzten ist, auf Facebook übel angegriffen, erneut machte er einen Nazi-Vergleich.

«Social-Media-Verhalten nicht mit Amt vereinbar»

Der Kanton St.Gallen hat nun ein Verfahren eröffnet. «Amtsärztinnen und Amtsärzte haben im Kanton St.Gallen eine besondere Visibilität, denn sie sind Amtspersonen, welche den Staat vertreten», heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Von Amtsärzten werde deshalb «eine Sensibilität in Bezug auf ihre Doppelrolle (Amtsperson vs. Privatperson) und ihre Äusserungen in der Öffentlichkeit erwartet».

Schregels Verhalten auf Social Media sei aus Sicht des Gesundheitsdepartementes «mit dem Amt als Amtsarzt nicht vereinbar».

Schregel darf nicht amtsärztlich praktizieren

Schregel wurde vorsorglich aus dem Amt als Amtsarzt abberufen. Dies bedeutet, dass er während des laufenden Verfahrens nicht mehr amtsärztlich tätig sein darf.

Seine Tätigkeit als Hausarzt ist von der Abberufung als Amtsarzt nicht betroffen. Rainer Schregel leitet das Ärztehaus der Kette Medbase in Wattwil. Der Arbeitgeber, dessen Mehrheitsaktionärin die Migros Genossenschaft ist, schrieb am Donnerstag auf Anfrage des «St.Galler Tagblatt», dass er sich «selbstverständlich entschieden und in aller Form» von den Äusserungen distanziere. Man sei mit Rainer Schregel im Gespräch und behandle die Angelegenheit mit grösster Ernsthaftigkeit.

Verfahren auch bei der Ärzteschaft

Auch die Ärztegesellschaft des Kantons St.Gallen hält Schregels Verhalten für «inakzeptabel», wie sie mitteilt. Sie hat ein Verfahren bei der Standeskommission der Ärzteschaft eingeleitet. Diese untersucht, inwiefern der Wattwiler Mediziner mit seinen Beleidigungen den Verhaltenskodex der Ärzteschaft verletzt hat.

(red.)