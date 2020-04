In die über 140-jährige Villa Wiesental soll endlich wieder Leben einkehren. Nachdem im Februar 2019 bekannt geworden war, dass die St.Galler Pensionskasse die Gründerzeitvilla aus dem Jahr 1878 der HRS Real Estate abkaufen wolle, um die Villa zu renovieren und dahinter ein mehrstöckiges Geschäftshaus mit Parkgarage zu bauen, wurden diese Plänen nun offenbar wieder über Bord geworden. Statt eines Bürogebäudes ist ein Stadthotel geplant. Auch die Villa selbst soll auf Vordermann gebracht werden. «Wir gehen davon aus, dass darin Büros entstehen», sagt René Menet, Geschäftsführer der St.Galler Pensionskasse, gegenüber FM1Today. Es sei aber noch in Abklärung, wie und von wem die Villa genutzt werde. «Es ist weiterhin geplant, dass der Aussenbereich für die Öffentlichkeit zugänglich ist.»

«Ruf nach weiteren Hotelbetten»

In den letzten Monaten hätten «vertiefte Studien und Marktabklärungen» stattgefunden, schreiben die Pensionskasse und die HRS, welche als bisherige Eigentümerin für die Renovationsarbeiten und den Neubau zuständig sein wird. «Dabei verfestigte sich die Idee, an dieser zentralen Lage – in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof – ein urbanes Hotel mit moderner Innenarchitektur zu erstellen.» In den vergangenen Jahren sei der «Ruf nach weiteren Hotelbetten in der Olma-Stadt immer lauter» geworden. Zudem könne mit dem Hotelneubau die Tourismusdestination St.Gallen-Bodensee gestärkt werden.

Keine Unbekannten in der Gastronomie

Das Hotel betreiben wird die Hotel Wiesental St.Gallen AG mit den Unternehmern Marcel Walker, Dominik Grossenbacher und Samuel Vörös. Walker führt am Bahnhof St.Gallen bereits das «Brauwerk», zudem übernimmt er Anfang 2021 gemeinsam mit Vörös und einem weiteren Partner das Restaurant in der Lokremise am Bahnhof Nord von der Peter Schildknecht Gastronomie (PSG). Mit der Hotel Wiesental St.Gallen AG hat die Pensionskasse einen langjährigen Mietvertrag unterschrieben.

Die Eröffnung des Stadthotels hinter der Villa Wiesental mit 100 «modernen und funktional ausgestatteten» Zimmern ist 2022 geplant. «Mit dem Garten, der Umgebung, den öffentlichen Räumen und dem Restaurant soll eine besondere, urbane Atmosphäre geschaffen werden», heisst es.

Der Sondernutzungsplan Wiesental wurde mittlerweile vom Baudepartement des Kantons St.Gallen genehmigt und seitens Stadt St.Gallen per 1. April in Kraft gesetzt. Die Pensionskasse Stadt St.Gallen kann somit die weiteren Planungen für die Renovation der Villa und den Neubau an die Hand nehmen. Sie hat die HRS damit beauftragt, die nötigen Unterlagen für ein Baugesuch zu erarbeiten.

Doppelte Schlappe

Schon zwei Anläufe hatte die HRS gestartet, um die Villa Wiesental zu sanieren, zu erweitern oder abzureissen. Doch beide Male endeten die Projekte in einer Schlappe und gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen der Stadt und den Projektverantwortlichen.

Die letzte Idee eines 25 Meter hohen Neubaus war auf grossen Widerstand in der Bevölkerung gestossen. Insbesondere der Verein Pro Villa Wiesental kämpfte für den Erhalt des historischen Gebäudes. Auch der St.Galler Stadtrat schrieb damals in einer Mitteilung: «Der geplante Baukörper ist im Bezug zur Villa zu wuchtig.» Er lehnte den Neubau schliesslich Anfang 2016 ab (FM1Today berichtete).