Neue Impfkampagne in St.Gallen: «Verhängen ist out»

Ab Samstag, dem 14. August, können sich Unentschlossene in verschiedenen Impfzentren im Kanton St.Gallen spontan impfen lassen. Gemeinsam mit Grossveranstaltern wie dem FC St.Gallen, Verein Nacht Gallen, OpenAir St.Gallen oder Olma Messen wirbt der Kanton neu mit Walk-in-Impfungen. «Wir haben gemerkt, dass die Impfquote stark abnimmt – es gibt nicht mehr so viele Anmeldungen», sagt Bruno Damann, Vorsteher Gesundheitsdepartement, gegenüber FM1Today. «Wir wissen, dass es viele Unentschlossene gibt, denen wollen wir mit der spontan Impfung helfen.»

Gerade junge Leute seien unentschlossen, wenn es darum geht, sich Impfen zu lassen. «Wir wollen sie jetzt aufklären und motivieren, aber nicht überreden», so Damann. Deshalb hat der Kanton auch Grossveranstalter mit ins Boot geholt: «Sie haben den Kontakt zu den Jungen und helfen mit, dass sich mehr Jugendliche impfen lassen.»

In der Mittagspause impfen lassen

Schon am Donnerstag konnten sich erste Impfwillige direkt im Waaghaus in der Stadt St.Gallen impfen lassen. «Es ist besser, wenn man sich nicht anmelden muss. Da kann man sich zum Beispiel rasch in der Mittagspause impfen lassen», sagt Simea Hefti aus Goldach. «Ich habe einen Termin für den Samstag abgemacht und herausgefunden, dass man hier heute spontan hingehen kann. Deshalb bin ich hier», so Felicitas Wenger aus St.Gallen.