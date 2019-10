Ein Bäcker hat kurz vor Ladenschluss noch viele Gipfeli übrig und möchte diese zum halben Preis weggeben. Doch wie erfahren das die St.Galler? Neu soll das über die City-Messenger-App möglich sein, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Die App entstand in einer Zusammenarbeit der Fachhochschule, der Standortförderung der Stadt, Pro City St.Gallen, wurde von Innosuisse gefördert und von der Renuo AG programmiert.

Als Messenger erinnert sie in den Grundzügen an Whatsapp, allerdings sind keine gegenseitigen Kontaktdaten nötig. Anbieter und Kunden registrieren sich auf der Plattform, um miteinander in Kontakt treten zu können. Die Betriebe können dabei die einzelnen Kunden nicht sehen, sondern senden Ihre Anzeigen (siehe Bäcker) an alle Nutzer.

Wenn die Empfänger Fragen haben, oder sich zum Beispiel ein Gipfeli reservieren lassen möchten, können sie einseitig einen Chat beginnen. Damit soll in der Stadt ein dichtes Informationsnetzwerk entstehen, dem Lädelisterben entgegengewirkt und erst noch die Innenstadt belebt werden.

«Es ist keine Werbeplattform»

Der Fokus bei der Entwicklung lag bei einer einfachen Anwendung für den Benutzer. Dies ist sicherlich geglückt. Der Download und die Registrierung dauert nicht lange und ist selbst erklärend.

In der Applikation selbst findet man nach Kategorien aufgeschlüsselt die verschiedenen Interessensbereiche «Aktionen» (Vergünstigungen), «Neuheiten» (Neue Angebote der vom Aussterben bedrohten Lädeli), «Empfehlungen» (Produkt- oder Veranstaltungsempfehlungen der Anbieter selbst), «Anlässe» (Jubiläen, besondere Events). Wahlweise können auch Push-Benachrichtigungen aktiviert werden.

In der Praxis sieht das am Launch-Tag so aus: