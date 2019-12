Das fragt sich auch ein Twitter-User: «Warum nur? Wer weiss mehr?» – Panorama-Express klingt seiner Meinung nach so nichtssagend, langweilig und beliebig. Auch User «Luki» findet es schade und fragt via Twitter nach dem Grund. Die Antwort erhält er direkt von der SOB: «Schweizweit wurden die Zugkategorien zusammengestrichen und es gibt nur noch die vorgegebenen Zugkategorien. Aus diesem Grund verkehrt unser Voralpen-Express neu als PE Panorama-Express. Im Zug werden wir aber weiterhin den Markennamen VAE (Voralpen-Express) verwenden.»

Die SOB-Medienstelle bestätigt gegenüber FM1Today die Änderung: «Genauso wie es verschiedene ICE oder Regiobahnen gibt, gibt es seit vergangenem Sonntag verschiedene Panorama-Expresse.» So werden seit dem Fahrplanwechsel auch der Glacier-Express, der Gotthard-Express und der Bernina-Express als Panorama-Express angezeigt.

Im Zug wird weiterhin vom Voralpen-Express gesprochen

Gemäss Christopher Hug, SOB-Mediensprecher, wird der Zug selbst aber immer noch den Produktenamen «Voralpen-Express» tragen: «Das bedeutet, dass wir im Zug selbst, bei den Durchsagen, aber auch marketingtechnisch gegenüber Touristen vom Voralpen-Express sprechen. Für uns bleibt er der Voralpen-Express.»

Der Name sei den Leuten gängig und bekannt, er werde geschätzt und deshalb beibehalten. Auch auf den Zügen selbst stehe weiterhin «Voralpen-Express». «Wir mussten die Zugkategorien vereinheitlichen. Natürlich hätten wir den Namen lieber überall behalten», sagt Hug.

«Am Anfang eine Umstellung»

Dass viele Zugreisende, allen voran Touristen, durch die unterschiedlichen Bezeichnungen verwirrt sein könnten, glaubt Christopher Hug nicht: «Es ist am Anfang sicher eine Umstellung.»

Panorama-Express stehe schlussendlich für das, was der Zug ist, schreiben die SBB via Twitter: «Vorbei an Seen und Bergen, der Rothenthurmer Hochmoorebene und dem höchsten Eisenbahnviadukt, gelangst du nach St.Gallen, dessen Stiftsbezirk zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. Aus diesem Grund heisst er neu Panorama-Express.»