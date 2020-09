Neuer Physiotherapie-Studiengang in St.Gallen

An der Fachhochschule Ost kann ab kommenden Jahr in St.Gallen neu Physiotherapie studiert werden. Der Studiengang wurde wegen des grossen Mangels an Fachkräften eingeführt. Die Nachfrage nach Ausbildung überstieg bisher die Kapazität der schweizweiten Studiengänge, wie die Fachhochschule in einer Mitteilung schreibt. Der Physiotherapie-Lehrgang kann unteranderem mit der neuen Vertiefung «Mental Health Care» besucht werden.

Neu in St.Gallen ist auch der Studiengang Management und Recht welcher sich auf die Verbindung von Digitalisierung, Recht und Management spezialisiert. Ausserdem werden die Studiengänge Informatik, Wirtschaftsinformatik und Betriebsökonomie ausgebaut. Sprich: Alle drei Studiengänge sind neu an beiden Standorten St.Gallen und Rapperswil verfügbar. Das Informatikstudium wird in St.Gallen als Teilzeitstudium angeboten.

(red.)