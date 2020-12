Neuer Spielpunkt in St.Gallen: Leuchtende «Chügelibahn» wird eingeweiht

Vor einem Jahr wurde die «Märlikabine» am Blumenmarkt eingeweiht. Nun kommt der nächste Spielpunkt nach St.Gallen: In der Goliathgasse kann man seit Mittwoch «Chügelibahn» spielen. Der Verein Spielpunkte St.Gallen hat ein einfaches Baugerüst in eine überdimensionale Kugelbahn verwandelt.

Leuchtende Kugeln

Damit man spielen kann, muss aber erst mal in die Pedalen getreten werden. Die Installation wird mit einem Velo zum Laufen gebracht. Die Kinder und die Erwachsenen können so die Kugeln in die Höhe transportieren und sie danach unten wieder auffangen. Die «Chügelibahn» bietet ausserdem einen Spezialeffekt: Die Kugeln leuchten im Dunkeln. «Besonders in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden ist es spannend, die Kugeln zu beobachten», sagt der Architekt des Spiels, Cédric Bosshard.