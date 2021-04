Der Sushireis dampft im grossen Reiskocher beim Eingang des neuen Take-Away-Stands «Bratwurst und Bowls» und verbreitet einen angenehmen Geruch. Die Blicke auf sich zieht die Theke mit den einzelnen Poké Bowl Zutaten. Lachs, Thunfisch, Avocado, Mango, Tomaten, Ingwer, Granatapfel, Röstzwiebeln – alles was das Herz begehrt.

«Wir wollten einen Kontrast»

Auf der anderen Seite im Innern des Gemperli-Standes reihen sich Bratwürste, Hamburger oder Cervelats aneinander. Die Grillecke. Beide Seiten besitzen ein eigenes Fenster, bei dem die vorbeigehenden Gäste das Essen gleich bestellen und mitnehmen können. Das integrierte Restaurant muss derzeit noch geschlossen bleiben.

Inhaber von Bratwurst und Bowls sind Alexander Zimmermann und Sandro Vladani. Die beiden Köche besitzen bereits jeweils ein Restaurant in St.Gallen. Zimmermann führt die Wirtschaft zur Alten Post und Sandro Vladani das Restaurant Neubad. Als Betriebsleiter wurde Christoph Zoller mit an Bord geholt. Er wird im Vordergrund tätig sein und erklärt die Idee hinter der doch etwas speziellen Kombination: «Für uns war klar, dass wir den Namen Gemperli behalten müssen, weil die Leute in St.Gallen diesen Namen mit dem Standort verbinden. Deshalb verkaufen wir auch weiterhin Würste. Die hawaiianischen Poké Bowls sind dazugekommen, weil wir einen Kontrast wollten.»