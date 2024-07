Neues Gesetz zum Schutz vor invasiven Organismen in Gewässern

Inspiriert durch neue Regeln in den Zentralschweizer Kantonen befassen sich verschiedene Ämter des Kantons St. Gallen seit dem Frühjahr mit der Einführung einer Melde- und Reinigungspflicht für Boote. Dies teilte der Leiter des kantonalen Amts für Wasser und Energie, Michael Eugster, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit und bestätigte damit einen Bericht des Regionaljournals Ostschweiz von Radio SRF vom Donnerstagmorgen.

Die «rasante» Verbreitung der Quaggamuschel im Bodensee zeige, wie sich ein Ökosystem durch gebietsfremde Arten verändern könne. Hinsichtlich der Quaggamuschel kämen die geplanten Massnahmen für den Bodensee zwar zu spät. «Es gilt nun aber, noch nicht befallene Schweizer Seen so rasch und so gut wie möglich zu schützen», schrieb Eugster weiter.