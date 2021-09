Demnächst wird die Toggenburger Bäckerei- und Cafékette Kuhn in die Immobilie am Bärenplatz einziehen, wie das St.Galler Tagblatt berichtet. Nach den beiden Filialen beim Neumarkt und bei der Shopping Arena wird es bereits der dritte Standort in St.Gallen sein. Laut Baugesuch ist ein Café mit insgesamt 49 Sitzplätzen drinnen und draussen geplant. «Es ist ein wunderschöner Platz, zu dem unser Konzept mit Café und Takeaway sehr gut passt», bestätigt Richard Kuhn, Geschäftsleiter der Kuhn Back und Gastro AG, gegenüber FM1Today.

«Seit längerer Zeit ein Auge auf St.Gallen geworfen»

Die österreichische Skate-, Snowboard- und Surfkette freut sich über den neuen Laden in St.Gallen. «Wir haben schon seit längerer Zeit ein Auge auf die Stadt geworfen und nach einem passenden Standort gesucht», sagt Sabine Feuchtner, Mediensprecherin von Blue Tomato. Ein Ladenlokal mitten in St.Gallen ist nicht billig, doch gemeinsam habe man eine faire Lösung für alle gefunden: «Wir hatten einen sehr guten Austausch mit dem Vermieter und konnten uns auf einen Mietpreis einigen, der für alle Seiten angemessen ist.»

Als Eröffnungstermin peilt Kuhn den 18. November an, doch die nötigen Bewilligungen und Bauarbeiten könnten für Verzögerungen sorgen.

Konkurrenz für Doodah: «Eine gute Sache»

Nachdem 2019 der Skateladen Shaka Konkurs angemeldet hat, war das Doodah Outlet lange Zeit der alleinige Mittelpunkt der Skaterszene in St.Gallen. Für ihn ändert sich durch die neue Konkurrenz nicht viel, wie Wolfi Wanner von Doodah sagt. «Der Zuzug von Blue Tomato ist für die Stadt St.Gallen sicher eine gute Sache und eine gesunde Konkurrenz kann nicht schaden», sagt er.

Tatsächlich gab es in St.Gallen lange Zeit drei Skateläden und auch da konnte sich Doodah durchsetzen: «Der Standort am Bärenplatz ist natürlich super und auch das Sortiment ist ähnlich, im Bereich Aktivitäten können wir uns aber abheben. Ausserdem sind wir verankert in der Stadt, man kennt uns in St.Gallen.»