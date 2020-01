Neujahrsbaby: 3 Minuten nach Mitternacht in Grabs geboren

Noch am frühen Silvesterabend hatte die Familie nicht damit gerechnet, dass das Baby schon so schnell zur Welt kommen würde. «Die Geburt kam völlig unerwartet und ging sehr schnell», sagt Mutter Judith aus Gams. Der kleine Leonas Finn kam exakt drei Minuten nach Mitternacht im Spital Grabs zur Welt, dabei wäre sein Termin erst am 11. Januar gewesen. Der Bub ist zwar noch etwas gar klein, aber er ist kräftig und gesund, wie TVO berichtet. «Ich glaube der Kleine hat es so gewollt», sagt Mutter Judith, die am 1. Januar ihr drittes Kind zur Welt brachte.