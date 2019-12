Niederglatt: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Ein 40-jähriger Lenker ist auf der Flawilerstrasse in Niederglatt in ein stillstehendes Auto gefahren und hat so einen Auffahrunfall verursacht. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Die drei Autos wurden beim Unfall am Dienstagnachmittag total beschädigt. Dies weil ein 40-jähriger Autolenker in das stillstehendes Auto einer 57-Jährigen knallte und dieses auf die Gegenfahrbahn geriet. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, prallte es dort in das Auto einer 39-Jährigen. Der Unfall ereignete sich am 24. Dezember. © Kapo SG Beide Frauen mussten sich mit eher leichten Verletzungen in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Sachschaden von rund 50'000 Franken.