Mehr Passagiere und mehr Staus

81.6 Millionen Fahrgäste haben 2018 im Kanton St.Gallen die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt. Das sind 0.8 Prozent mehr als im Vorjahr. Dies schreibt der Kanton St.Gallen im aktuellen Bericht zum öffentlichen Verkehr. Wichtigstes öffentliches Verkehrsmittel: die Bahn. Rund zwei Drittel der totalen Kilometer haben die Fahrgäste mit dem Zug zurückgelegt. Als das am zweit meisten genutzte Verkehrsmittel wird der Bus genannt, gefolgt von Bergbahnen und Schiffen.

Wie der Kanton im Bericht schreibt, würden die Passagierzahlen weiter steigen was gerade auf dem Bahnnetz einen Ausbau nötig machen würde. Dazu hätten 2019 wichtige politische Meilensteine gelegt werden können. Namentlich: der Beschluss von National- und Ständerat diesen Juni, 13 Milliarden Franken für den Ausbau des Schienennetzes in der Schweiz bereit zustellen. Damit rücke zum Beispiel der Vollknoten an den Bahnhöfen Wil und St.Gallen in greifbare Nähe.

Luft nach oben sieht der Kanton neben dem behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen in der Pünktlichkeit der Busse. Wegen überlasteten Strassen sei diese oft nicht gegeben. Besonders stark betroffen seien die Agglomerationen Wil, Gossau, St.Gallen und Rapperswil-Jona. Wie der Kanton schreibt, würden laufend Massnahmen beschlossen, die Verkehrssituation zu verbessern.

(mas)