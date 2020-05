Notarzt-Auto mit Blaulicht und Martinshorn übersehen

Der 80-Jährige wollte mit seinem Auto die Autobahn in der Ausfahrt Rapperswil verlassen. Als er in die Rütistrasse einbog, übersah er das Auto des vortrittsberechtigten Arztes, der mit einem Notarzt-Auto mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn von Rüti in Richtung Lachen fuhr.

Durch die Kollision wurde das Auto des 80-Jährigen in einen Kandelaber geschleudert. Beim Unfall wurde die 79-jährige Beifahrerin des Mannes leicht verletzt. Sie wurde ins Spital gebracht.

