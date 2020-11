Nuggets und Geld weg: Unbekannter überfällt Essenskurier

Der Inhaber eines Restaurants mit Lieferservice hat über ein Onlineportal eine Bestellung zur Lieferung an die Franklinstrasse 13 erhalten. Mit dem Essen dort angekommen, wurde der 49-jährige Kurier plötzlich von einem unbekannten Mann weggedrückt und zu Boden gestossen. Dabei hat der Unbekannte das Serviceportemonnaie sowie die Essensbestellung gestohlen und ist in Richtung See geflüchtet.

Während der aufgebotene Polizeihund die gestohlenen Chicken Nuggets kurz später in der Washingtonstrasse auffinden konnte, kam in der gleichen Strasse vom Serviceportemonnaie lediglich eine mutmasslich herausgefallene 20er-Note zum Vorschein.

Der Unbekannte wird als etwa 175-180 cm gross, mit dunkelblauer/schwarzer Jacke mit Kapuze und Bauchtasche sowie mit dunkler Jeans und schwarzer Stoffmaske beschrieben.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. Personen, die Angaben zur Tat und/oder dem Unbekannten sowie dessen Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Thal, 058 229 80 00, zu melden.