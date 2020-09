In zehn Minuten nach Wil: So fährt es sich über die Umfahrung Bütschwil

Zusätzliche Verkehrsbelastung durch neue Haltestelle befürchtet

Für Fritz Rutz und den Verein Keflam gibt es drei Haupt-Kritik-Punkte. Einerseits möchte der Verein, dass die Einfahrt auf die Hauptstrasse in Lütisburg beim Restaurant Bahnhöfli verbessert wird. Das beispielsweise durch einen Kreisel. Weitere Kritik übt der Verein an der Umplatzierung der Postauto-Haltestelle in Bütschwil auf die andere Strassenseite aus: «Dadurch müssen die Schüler in Zukunft die Strasse überqueren, was gefährlich ist.» Eine zusätzliche Bushaltestelle bei der Ortseinfahrt in Bütschwil Richtung Wattwil kommt ebenfalls schlecht an: «Dadurch verschlechtert sich die Verkehrssituation, da der Bus in Zukunft auf der Fahrbahn halten wird und Autos ihn nicht passieren können.»

«Rechtsvortritte führen zu Staus»

Ganz konkret ist Fritz Rutz und der Verein Keflam der Meinung, dass die Situation für die Einwohner von Bütschwil durch die flankierenden Massnahmen verschlechtert und nicht verbessert wird. Einige Punkte unterstütze der Verein, so beispielsweise, dass in Zukunft Velowege gekennzeichnet werden sollen. Insbesondere beim Fall einer Sperrung der Umfahrung Bütschwil würden die flankierenden Massnahmen die Verkehrssituation aber verschärfen: «Durch die vielen Rechtsvortritte und die neuen Bushaltestellen zusammen mit den Bahnschranken würde der Verkehr sehr stark zunehmen», sagt Rutz. Erfahrungen aus Bazenheid würden zeigen, dass Rechtsvortritte zu zusätzlichen Staus führen können. Auch in Bazenheid waren die Rechtsvortritte Teil der flankierenden Massnahmen.

Volk dürfte das letzte Wort haben

Die flankierenden Massnahmen sind noch nicht beschlossene Sache. Der Gemeinderat muss die Massnahmen noch Absegnen, dann hat das Volk die Möglichkeit, das Referendum zu ergreifen. Da der Verein Keflam annimmt, dass die Gemeinde die Massnahmen gutheisst, hat es bereits jetzt angekündigt, das Referendum zu ergreifen. In diesem Fall würde die Gestaltung der Durchfahrtsstrasse eine Angelegenheit des Volkes werden: «Wir vermuten, dass das Volk im Sommer 2021 darüber abstimmen wird.» Bis die flankierenden Massnahmen Fuss fassen, werden somit noch Jahre vergehen.

Der Bütschwiler Gemeinderat wird das Vorhaben der Keflam in der Gemeinderatssitzung vom Dienstag besprechen. Gemeindepräsident Karl Brändle war vor dieser Sitzung nicht erreichbar.