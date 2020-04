Lange wurden die Festivals geplant, nun ist klar: Diesen Sommer wird es keine grossen Festivals geben. Das Openair Frauenfeld kündigt für nächstes Jahr (7. bis 10 Juli 2021) ein grosses Festival mit einem zusätzlichen Tag an. Das Line-Up werde wenn möglich übernommen. Auch das Openair Lumnezia findet nächstes Jahr analog zu diesem Jahr am 22. Bis 24. Juli 2021 statt. Ebenfalls werde versucht, das Line-Up zu übernehmen. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Was passiert mit den gekauften Tickets? Grundsätzlich wollen wir die Besucher dazu aufrufen, ihr Ticket zu behalten. Es behält nächstes Jahr seine Gültigkeit. Wir denken auch, dass sich viele Leute sagen werden: ‹Gut, dann gehe ich halt nächstes Jahr.› Es gibt aber auch die Möglichkeit einer Rückerstattung. Darüber werden wir in den nächsten Tagen informieren.

Ist die Zukunft des OpenAirs St.Gallen gefährdet?

Wir werden alles daran setzen, dass es das OpenAir St.Gallen in Zukunft in gleichem Umfang geben wird. Es wird ein hartes Jahr für die Eventindustrie, Konzert- und Festivalveranstalter. Schlussendlich brauchen wir nächtes Jahr einfach ein erfolgreiches und gutes Festival. Wir konnten bereits dieses Jahr einen guten Teil der Tickets verkaufen und hoffen, den Rest nächstes Jahr absetzen zu können. Da braucht es sicher auch Vertrauen in den Markt, dass die Leute wieder gewillt sind, an grössere Veranstaltungen zu gehen.

Die Existenz des Openairs ist aber nicht in Gefahr?

Die Situation ist nicht einfach, aber wir sind zuversichtlich, dass wir einen Weg finden werden.

Was gilt für das Summerdays Festival in Arbon?

Auch dort werden wir einen Teil der Künstler übernehmen können. Das Summerdays wird 2021 vom 3. bis am 4. September stattfinden. Wichtig war, dass wir bei den Festivals nicht irgendeine Lösung durchzwängen, die im Moment von den Besuchern gar nicht erwünscht ist.