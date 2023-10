Ein Brand in einem Oberuzwiler Schrebergarten kann am Mittwochmorgen durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. So weit so gut: Der Brand ihres Gewächshauses wird den beiden Besitzern aber zum Verhängnis.

Am Gebäude entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Personen kamen keine zu Schaden. © Kapo SG