36 Schülerinnen und Schüler des Schulhaus Spelterini in St.Gallen sitzen derzeit in Quarantäne. Dies, weil die Schule trotz Pandemie am obligatorischen Blasmusikunterricht festgehalten hatte.

36 Schulkinder, zwei Lehrpersonen, der Schulleiter, Hauptleiter und Registerleiter des Schulhaus Spelterini sitzen momentan zu Hause. In Quarantäne. Der Grund: Die beiden 6. Klassen nahmen vergangene Woche gemeinsam am wöchentlichen, obligatorischen und klassenübergreifend Blasmusikunterricht teil. Zusammen mit dem Schulleiter, der kurz darauf positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Letzten Donnerstag wurden die Kinder in Quarantäne geschickt, schreibt das «St.Galler Tagblatt». Für die Mutter eines betroffenen Kindes unbegreiflich: «Es ist schon ein bisschen krass.» Singen sei nicht erlaubt, aber der Instrumentalunterricht sei normal weitergeführt worden. Dies weil der Abstand eingehalten werden konnte. Martin Annen, Leiter der Dienststelle Schule und Musik, sagt gegenüber dem «St.Galler Tagblatt»: "Anfang Schuljahr bis in den Herbst ging das noch, seit Anfang Jahr ist das nicht mehr vertretbar. "Die unter 16-Jährigen dürften zwar proben, doch die Klassen und teilnehmenden Erwachsenen sollten nicht gemischt werden. Aus der Bläserklasse sei bis anhin keine Ansteckung bekannt geworden. Trotzdem gibt es jetzt im Schulhaus Spelterini bis mindestens zu den Frühlingsferien keinen Blasmusikunterricht mehr. (red.)