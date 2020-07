Ökologisch: Die Kantonspolizei fährt neu auch mit Wasserstoff

Die Kantonspolizei St.Gallen hat ein neues Auto, das nur mit Wasserstoff fährt. Das Fahrzeug ist das erste dieser Art, welches die Polizei in die Flotte aufnimmt. Nebst Diesel- und Benzinautos ist die Kantonspolizei aber bereits mit 20 Elektroautos unterwegs. «Ökologisches Handeln ist von uns erwünscht», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Polizei, bei der Vorstellung des Fahrzeugs. Die Beschaffung des Wasserstoffautos sei ein weiterer Schritt nach vorn.

Einsatz wegen neuer Tankstelle nun möglich

Ziel der Kantonspolizei ist es, zehn Prozent ihrer Flotte – sprich 30 Fahrzeuge – schadstofffrei zu machen. «Ob wir in Zukunft nur noch Wasserstoffautos anschaffen, werden wir sehen», so Krüsi. Das sei vom Markt abhängig. Das neue Auto, ein Hyundai Nexo, wird zukünftig von den Verkehrinstruktoren der Polizei gebraucht, welche beispielsweise an Schulen für die Verkehrserziehung sorgen. Das Auto kann von den Polizisten erst jetzt eingesetzt werden, da die Wasserstofftankstelle in St.Gallen erst vor einer Woche eröffnete.

«Nicht das schnellste Auto»

Der Hyundai hat 163 PS und eine Reichweite von 666 Kilometer. In die drei Tänke kommen sechs Kilo Wasserstoff. «Ein Wasserstoffauto ist viel schneller wieder betriebsbereit als ein Elektroauto, wenn der Tank leer ist», sagt Jakob Schläpfer, Leiter der Polizei-Garage. «Dafür ist es nicht das schnellste Auto.» Von aussen ist kaum einen Unterschied zu den restlichen Polizeiautos zu erkennen. Lediglich eine Grafik an der Seite macht auf den Gebrauch von Wasserstoff aufmerksam. «Das Auto ist wie alle anderen auch mit Wlan, Funk und einer Blackbox ausgestattet», sagt Schläpfer.