Öl von Schänis in den Zürichsee geflossen

Über den Meteorschacht gelangte das Hydrauliköl am Donnerstag ins Fliessgewässer. Die Kantonspolizei St.Gallen wurde über einen Ölteppich informiert und rückte in der Folge aus. Mehrere Feuerwehren erstellten Ölsperren, ob Gefahr für Fische besteht, wird abgeklärt.

Auf dem Hintergraben des Linthkanals in Benken war das Öl entdeckt worden. Die Polizei bemerkte, dass der Ölfilm von Schänis bis in den Zürichsee reichte. Grund war eine defekte Maschine, bei der Hydrauliköl mit Kühlflüssigkeit vermischt wurde und so in den Meteorschacht gelangte.

Mittels Sperren wurde das Öl an verschiedenen Orten abgesaugt. Für den Menschen war die Situation ungefährlich, ob eine Gefahr für Fische bestand, wird abgeklärt.

Nebst den Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen die Feuerwehren Uznach-Schmerikon, Schänis, Benken, die Spezialisten vom Amt für Umwelt und Energie und der Fischereiaufsicht im Einsatz.