In den nächsten Tagen will sich die Regierung beraten, am Samstag sollen die neuen Massnahmen kommuniziert werden. Einen Tag früher will der Bundesrat seinen Plan für die Weihnachtstage präsentieren. Von einem kompletten Lockdown wollen indes weder der Bund noch der Kanton St.Gallen etwas wissen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. «Es gibt kaum Hinweise darauf, dass sich viele Leute in den Geschäften anstecken», sagt der Mediziner Damann, der im November selber positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

R-Wert muss deutlich sinken

Bereits vergangene Woche hatte der Kanton St.Gallen angekündigt, den Skigebieten nur eine Bewilligung für die Zeit nach dem 22. Januar zu erteilen, wenn der R-Wert unter 1 sinken würde. Dieser liegt laut der St.Galler Kantonsärztin Danuta Zemp derzeit bei 1,14. Damann: «Es wäre ein kleines Wunder, wenn der Wert in den nächsten Tagen unter 1 fallen würde. Ich glaube wirklich nicht, dass wir den Skigebieten eine Bewilligung erteilen können.»