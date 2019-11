Ohne Führerschein: Mann kracht mit Jaguar in Velofahrer und Zug

Die Rosenbergstrasse am Bahnhof Nord in St.Gallen war in der Nacht auf Freitag längere Zeit gesperrt. Grund war ein schwerer Unfall auf der Höhe der Liegenschaft Nummer 42, wie Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, auf Anfrage bestätigt.

«Ein 22-jähriger Autofahrer verlor um 0.30 Uhr auf dem Weg zum Blumenbergplatz die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses wurde umhergeschleudert, erfasste einen Velofahrer, durchbrach ein Eisengeländer und knallte am Ende in einen stillstehenden Zug auf dem Bahngleis.» Der 29-jährige Velofahrer war vor der Kollision auf dem Veloweg gefahren.

Trotz Führerscheinentzug gefahren

Die Polizei geht davon aus, dass der serbische Autofahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geriet. Er fuhr seinen Jaguar, obwohl er seinen Führerschein hatte abgeben müssen.

Lenker in Auto eingeklemmt

Sowohl der Auto- als auch der Velofahrer erlitten laut Kohler eher schwere Verletzungen. «Der 22-Jährige war in seinem Auto eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden.» Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

«Velo sah nicht mehr nach Velo aus»

«Das Velo war so stark demoliert, dass es kaum noch nach Velo aussah», sagt ein Leserreporter, der in der Nacht mit dem Velo an der Unfallstelle vorbeigefahren ist.

Die Unfallursache ist unklar. Die Staatsanwaltschaft hat eine Blut- und Urinprobe beim Autolenker angeordnet. Es entstand grosser Sachschaden – das Unfallauto musste aus dem Schotterbett geborgen werden. Der Zugverkehr war nicht beeinträchtigt.

(lag)