Der Mann fuhr mit seinem Auto von Algetshausen her in Richtung Henau. Als er in die Dorfstrasse einbog, kam ihm eine 33-Jährige mit ihrem Auto entgegen.

Das Auto des Mannes kam auf die Gegenfahrbahn und prallte ins Auto der Frau. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann weiter.