Ohne Führerschein und mit 50 km/h zu viel durch Wittenbach gerast

Bei den Geschwindigkeitskontrollen in Wittenbach und in Wildhaus gingen der Kantonspolizei St.Gallen mehrere Schnellfahrer in ins Netz. So war ein 23-Jähriger auf der St.Gallerstrasse in Wittenbach mit 98 km/h unterwegs, seinen Führerschein musste er schon früher abgeben.

Ebenfalls mit über 70 km/h wurde eine weitere Person in Wittenbach erwischt, in Wildhaus wurden solche überhöhten Geschwindigkeiten bei vier Männern gemessen. Alle erwischten Fahrer werden angezeigt.

(red.)