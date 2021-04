Im vergangenen Jahr konnten die Olma Messen lediglich 44 Veranstaltungen durchführen – im 2019 waren es noch 114 Veranstaltungen. Daraus entstand ein Umsatzausfall von 70 Prozent. «Dank Sparmassnahmen wie Kurzarbeit, Stellenabbau, Investitionsstopp, mit Krediten und Rettungspaket von Stadt und Kanton St.Gallen konnte die Liquidität gesichert werden», heisst es in einer Mitteilung der Olma Messen.

Austausch zwischen Ausstellern und Kunden

Trotz Coronapandemie war es nicht immer leer in den Messehallen. Die grosszügigen Flächen wurden während der Pandemie beispielsweise im Frühling für ein Konsultations- und Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle gebraucht. Ausserdem hielten der Kantonsrat und das Stadtparlament ihre Sitzungen in den Olma-Hallen ab.

Und auch in diesem Jahr soll etwas laufen. Beispielsweise seien die Bauarbeiten im Rahmen der neuen Halle 1 auf Kurs und es gibt ein neues Projekt. Unter der Initiative «Stand Up» sollen sich die Event- und Messeveranstalter, die Aussteller und die Kunden austauschen. Geplant sind anfänglich bereits im Mai Live-Streams, in denen über Chancen und Risiken der Krise gesprochen wird. Ausserdem werde man sich dort auf die Wiederaufnahme des Messe- und Veranstaltungsgeschäfts vorbereiten. Wann wieder Veranstaltungen in den Olma Messen sind, ist noch unklar. Anfänglich wird dieser Austausch digital passieren, geplant sind aber auch hybride Formen.

Camping als Projektarbeit

Ausserdem ist das Camping auf dem Olma-Gelände zurück. Seit Anfang April bieten die Olmamessen acht Stellplätze für Wohnmobile an. Betreut wird dieses Angebot von den Lernenden der Olma Messen als Projektarbeit.

