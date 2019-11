Die Verantwortlichen des OpenAir St.Gallen haben die ersten Acts fürs Programm 2020 bekannt gegeben. Als Headliner kommen unter anderem Twenty One Pilots, AnnenmayKantereit, Deichkind und Mando Diao.

Die ersten 26 der rund 60 bis 65 Bands sind damit fix. «Mindestens ein weiterer Headliner und auch sonst noch grosse Namen kommen Ende Januar und Anfangs Februar dazu», sagt Cristof Huber, Programmchef des OpenAir St.Gallen.

Das sind die bisher bekannten Bands fürs OpenAir St.Gallen 2020:

- Twenty One Pilots

- Patent Ochsner

- Kummer

- Ellas

- The Lumineers

- Monumental Men

- Annenmaykantereit

- SDP

- Mando Diao

- Steiner & Madlaina

- Trettmann

- Yes i'm very tierd now

- Of Monsters And Men

- Dachs

- Juju

- Mnevis

- Alan Walker

- Benjamin Amaru

- Von wegen Lisbeth

- Sensu

- Kontra K

- BHZ

- Giant Rooks

- Swiss & die andern

- Krewella

- Deichkind

Für die Ausgabe 2020 wird es einige Änderungen geben. So verschwinden die «Casa Bacardi» und die Startrampe, dafür gibt es eine zusätzliche Bühne gleich rechts der Sitterbühne. Auf der «Intro»-Stage werden Bands aus der Region, aber auch nationale und internationale Newcomer spielen.

Ebenfalls wird es fast täglich einen Day-Dance geben. «Das ist halt momentan in», sagt Huber. Für die OpenAir-Dances hat man sich mit den in St.Gallen bereits bekannten Veranstaltern der «Au Revoir»-Reihe zusammengeschlossen.

Mehr WCs

Für Ärger sorgte dieses Jahr die kleine Anzahl WCs. Huber: «In unserem neuen Konzept hat es zwei zusätzliche WC-Anlagen. Damit haben wir 50 Prozent mehr WCs auf dem Gelände. Die WCs sollen auch besser über das Gelände verteilt sein.»

Aldi-Geschäft auf dem Gelände

Der neue Sponsor Aldi wird auf dem Gelände sehr präsent sein, so ist zum Beispiel ein eigener Laden im Sittertobel geplant. Hier werde man von früh bis spät alle nötigen Dinge für ein schönes OpenAir-Erlebnis kaufen können, sagt Huber.

Das OpenAir St.Gallen findet vom 25. bis 28. Juni 2020 statt. Ein weiteres Kontingent an Tickets wird es ab dem 2. Dezember 2019 geben, die Preise sind um sieben Franken auf 250 Franken (inklusive Gebühr) gesunken.

Hier kannst du den Stream der OpenAir-Medienkonferenz nachschauen: