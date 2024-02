Der Überfall von zwei Asylsuchenden auf einen 82-jährigen Rentner am Rorschacher Hauptbahnhof sorgt in der Region für teils heftige Reaktionen. Der Fall wirft Fragen auf. Wie kann es sein, dass einer der Täter immer noch in der Schweiz ist, obwohl für den Marokkaner bereits seit längerem ein Landesverweis besteht?