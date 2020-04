Ostschweizer kaufen Bäckereien leer und spenden an Bedürftige

Die Corona-Krise trifft uns alle. Es gibt aber solche, die stärker unter der momentanen Situation leiden als andere: das Pflegepersonal, Bedürftige, Leute aus der Risikogruppe oder etwa das Gewerbe. Vier junge Ostschweizer haben mit ihrer Hilfsaktion gleich mehreren Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.

«Alle waren sehr dankbar»

Nico, Denis, Alessio und Domi – vier Freunde, die während der Corona-Krise etwas Gutes tun wollen. Innerhalb von zwei Tagen haben sie drei St.Galler Bäckereien plus die Ässbar komplett leergekauft und die Ware an die Gassenküche und das Kinderspital gespendet. Wie viel das ganze gekostet hat, will Nico nicht verraten. Aber: «Alle waren sehr überrascht und dankbar», sagt Domi.