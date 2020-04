Susanna Tarantino aus Uetikon am See und Martin Good aus Rapperswil-Jona wollen mit dem Camper von Alaska bis nach Südargentinien reisen – doch wegen des Coronavirus sitzen sie jetzt auf einem Campingplatz in Guatemala fest.

Eigentlich waren Susanna Tarantino (36) und Martin Good (37) vom Zürichsee auf der Suche nach der grossen Freiheit – doch nun müssen sie seit Wochen auf einem Campingplatz im Landesinnern Guatemalas ausharren. «Uns geht es soweit gut, wir sind auf einem gesicherten Campground», sagt Tarantino im Interview mit TVO. «Wir können uns dank Wlan informieren und uns mit anderen Reisenden austauschen», ergänzt Good. Ein Foodtruck bringe regelmässig frische Lebensmittel vorbei. Wegen des Coronavirus sind die Grenzen geschlossen, man kann sich nur eingeschränkt bewegen. Covid-19 hat das Land bisher indes eher schwach getroffen, es gibt knapp 500 bestätigte Fälle. Das Paar will mit dem Camper von Alaska nach Südargentinien reisen. Das Abenteuer soll trotz Pandemie weitergehen, weshalb Tarantino und Good auch auf einen Rückholflug verzichtet haben. Nun brauchen sie etwas Geduld, bis Guatemala seinen Lockdown lockert – und sie mit ihrem Camper wieder in die Freiheit entlassen werden. (red.)