«Ich habe kaum geschlafen», sagt der Beschuldigte vor Gericht. Der 34-Jährige trägt einen Pferdeschwanz, einen unauffälligen blauen Pulli und Jeans. Er ist sichtlich nervös: «Der heutige Prozess belastet mich. Ich bin aber nicht das Opfer in diesem Fall.»

«Wollte Anerkennung in Pädophilen-Szene»

Bei den Opfern handelt es sich um mehrere Buben, die in Kinderkrippen – so etwa im Osten der Stadt St.Gallen – unter der Obhut des früheren Betreuers waren. Einen erst 16 Monate alten Bub schändete der Beschuldigte, während dieser auf dem Wickeltisch lag, einen 21 Monate alten Bub an dessen Wohnort. Zudem, so heisst es in der Anklageschrift, fotografierte der Ostschweizer mehrere Buben beim Urinieren. Die Aufnahmen stellte er jeweils in ein Pädophilen-Forum im Darknet, «um Anerkennung in dieser Szene zu erreichen».

Milderes Urteil

Am Dienstag wurde der 34-Jährige am Kreisgericht St.Gallen wegen mehrfacher Schändung, mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern und mehrfacher Pornografie verurteilt. Er wird mit einer viereinhalbjährigen Gefängnisstrafe, aufgeschoben durch eine stationäre Massnahme, sowie einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 50 Franken, einer Busse von 600 Franken und einem lebenslänglichen Berufsverbot bestraft. Die Zivilkläger erhalten eine Genugtuung.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von fünf Jahren und acht Monaten gefordert. Die Verteidigung verlangte eine Strafmilderung um mindestens neun Monate.

Staatsanwaltschaft ist «grundsätzlich zufrieden»

«Wir sind grundsätzlich zufrieden mit dem Urteil», sagt Beatrice Giger, Mediensprecherin der St.Galler Staatsanwaltschaft, nach der Verhandlung. Vor allem die angeordnete stationäre Massnahme und das Tätigkeitsverbot seien wichtig in Hinblick auf die Zukunft des ehemaligen Betreuers.

Die Staatsanwaltschaft werde nun das schriftliche Urteil abwarten und prüfen, so Giger weiter. «Wir können zum heutigen Zeitpunkt noch nicht beantworten, ob wir das Urteil anfechten.»