«Pätch» passt Öffnungszeiten an und schränkt Alkoholausschank ein

Nach dem ersten Messewochenende haben die Organisatoren Bilanz gezogen und punktuelle Anpassungen beschlossen. «Oberstes Ziel ist es, für Besucherinnen und Besucher sowie für Aussteller und Personal einen sicheren und unbeschwerten Messebesuch zu ermöglichen», schreiben die Verantwortlichen.

«Je später desto schwieriger Abstandsregeln einzuhalten»

Die Öffnungszeiten werden somit am Freitag und am Samstag verkürzt und die «Pätch» schliesst bereits um 18 Uhr. Am ersten Wochenende war Freitag und Samstag um 20 Uhr Schluss. «Wir haben am ersten Wochenende gemerkt, dass je später der Abend und je mehr getrunken wird, desto schwieriger wird es, die Abstandsregeln einzuhalten», sagt Christine Bolt, Direktorin der Olma Messen. Dass sich die Besucher wegen der verkürzten Öffnungszeiten schlechter verteilen, glaubt Christine Bolt nicht.