«Die Pandemie hat die Universität aus der Komfortzone und zu allerlei Experimenten gezwungen», sagt Bernhard Ehrenzeller, Rektor der Universität St.Gallen (HSG) beim Jahresmediengespräch, welches ausschliesslich digital stattfindet. Das letzte Jahr habe der HSG gezeigt, wie gross das öffentliche Bedürfnis nach Orientierung und wissenschaftlicher Expertise sei. «Auch wenn die Öffentlichkeit gleichzeitig zur Kenntnis nehmen musste, dass es nicht nur eine richtige wissenschaftliche Meinung gibt.»

«Jede Krise birgt Chancen»

Über die Folgen der Pandemie für die Zukunft der Hochschul- und Forschungslandschaft sei bereits viel diskutiert und auch spekuliert worden. «Besonders die negativen Konsequenzen dominierten phasenweise unsere unmittelbare Wahrnehmung. 2020 hat aber gleichsam gezeigt, dass jede Krise Chancen mit sich bringt, dass auch Kreativität freigesetzt wird», sagt Ehrenzeller. Dank einer früh eingesetzten Taskforce habe ausserdem der Übergang vom Off- zum Onlineunterricht nahtlos funktioniert.

Auch der St.Galler Bildungsdirektor Stefan Kölliker zeigt sich erfreut über die Handhabung der Pandemie an der HSG: «Die HSG und die weiteren St.Galler Hochschulen haben erfreulich schnell und flexibel reagiert, um ihren Betrieb in Lehre, Forschung und administrativen Services jederzeit bestmöglich aufrecht zu erhalten.»

HSG Learning Center wird 2022 eröffnet

Insgesamt hat die Pandemie der HSG einen digitalen Schub verliehen, wie Ehrenzeller sagt. «Diese Schubkraft und Experimentierlust gilt es zu bewahren und gerade später im Learning Center weiter zu nutzen.» Das HSG Learning Center wird im Frühling 2021 Aufrichte feiern und im ersten Quartal 2022 eröffnet. «Das Learning Center wird Co-Creation und partizipative Lehr- respektive Lernformate ins Zentrum stellen und auch auf die Weiterbildung einwirken», sagt Ehrenzeller.

Informatik- und Medizinstudiengänge an der HSG

Die HSG konnte im September 2020 im Zuge der kantonalen IT-Bildungsoffensive ihre neue School of Computer Science (SCS-HSG) einweihen. Die SCS-HSG wird ab Herbst 2021 die ersten Master- und ab Herbst 2022 die ersten Bachelor- Studierenden in Informatik ausbilden. «Ich erhoffe mir von der School of Computer Science nicht nur internationale IT-Spitzenforschung aus St.Gallen, sondern auch Impulse im regen Austausch mit der regionalen Wirtschaft», sagt Regierungsrat Kölliker. Ausserdem können aufgrund kantonsübergreifender Kooperationen seit Herbst 2020 die ersten Medizinstudierenden in St.Gallen lernen.

HSG auf Platz 7 der Hochschulen

In den kommenden Jahren will die HSG den Bereich Spitzenforschung stärken und mit ihrer Forschung international noch anschlussfähiger werden. Im internationalen Vergleich kann die HSG nach wie vor mithalten. Im Ranking der Financial Times steht die HSG auf dem siebten Rang der weltweiten Hochschulen.

(dab)