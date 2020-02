Das Kantonsgericht St.Gallen glaubt ihm nicht und spricht ihn nun auch schuldig: Ein 55-jähriger Deutscher muss für knapp fünf Jahre hinter Gitter. Er wollte zusammen mit seiner Partnerin deren vierjähriges Mädchen zur «Sexsklavin» erziehen. Der Mann hatte sich gegen das Urteil des St.Galler Kreisgerichts gewehrt, das im März 2018 gegen ihn gefällt wurde. Das Kantonsgericht St.Gallen hat das Urteil nun bestätigt. Der Mann wurde der Anstiftung zu mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind, der mehrfachen Pornografie sowie der mehrfachen Anstiftung zu mehrfacher Pornografie schuldig gesprochen.

Schuldspruch vollumfänglich bestätigt

Im März 2018 wurde der Mann zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Am vergangenen Dienstag fand am Kantonsgericht der Berufungsprozess statt. Der 55-Jährige verlangte, dass ihn das St.Galler Kantonsgericht vom Vorwurf der Anstiftung zu sexuellen Handlungen freispricht und seine Strafe reduziert. Ebenso focht er die Höhe der Genugtuung zugunsten des Mädchens in der Höhe von 40'000 Franken an. Doch das Kantonsgericht folgte dem Antrag nicht und bestätigte den Schuldspruch des Kreisgerichts vollumfänglich. Der Mann muss eine Freiheitsstrafe von vier und dreiviertel Jahren absitzen. Hinzu kommt eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen.

Mutter bereits verurteilt

Das Leid, das dem damals vierjährigen Mädchen über Monate zugefügt wurde, ist kaum vorstellbar. Immer wieder nahm die Mutter – eine gelernte Kindererzieherin – sexuelle Handlungen an der Vierjährigen vor und schickte Aufnahmen davon ihrem Partner in Deutschland. Wie dieser behauptete, habe er solche Bilder nie verlangt. Die Mutter, eine gelernte Kindererzieherin, war vor Gericht geständig. Sie wurde im März 2018 zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt.

(gbo)