Die beiden Beamten sind nun angeklagt. Das sei der Standard in solchen Fällen, sagt Strafrechtsexpertin Monika Simmler: «Bei einer Schussabgabe durch die Polizei ist es üblich und wichtig, dass ein Strafverfahren eröffnet wird. Der Rechtsstaat gebietet, dass das ordnungsgemäss untersucht wird.»

Das heisse aber nicht, dass den Beamten ein Vorwurf gemacht würde: «Das heisst nur, dass die Staatsanwaltschaft die Untersuchung abgeschlossen hat und diese nun dem Gericht zur Beurteilung übergibt.»

Dass es zu einer Verurteilung kommt, sei allerdings unwahrscheinlich, sagt Kriminologin Simmler: «Höchstwahrscheinlich ist das ein Fall von Notwehrhilfe. Heisst: die Polizei musste eingreifen und versuchen, das Opfer zu retten.» In aller Regel gebe es in so einem Fall einen Freispruch durch das Gericht.

Wird der Polizist nicht gefunden, wird das Verfahren eingestellt

Ein Strafverfahren könnte auch auf jenen Polizisten zukommen, der im Frühling bei den Osterkrawallen Jugendliche aus der Stadt weggewiesen hat. Gegen eine solche Wegweisung hat sich ein Jugendlicher gewehrt. Am Dienstag gab die St.Galler Anklagekammer grünes Licht für eine Strafuntersuchung. In diesem Fall liegt der Ball nun bei der Staatsanwaltschaft.