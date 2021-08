Aus bisher unbekannten Gründen erschrak das Pferd, worauf sich der Panikhaken am Halfter löste. Das Tier gelang so mit dem Kopf unter die Stange, klemmte sich ein und stürzte. Die 40-jährige Fahrerin merkte auf der Falkensteinstrasse in St.Gallen, dass etwas nicht stimmt und hielt an. Mit Hilfe von Passanten konnte die Trennwand im Anhänger entfernt werden.

Das Pferd konnte aber nicht selber aufstehen, deshalb wurden die Berufsfeuerwehr St.Gallen und eine Tierärztin aufgeboten. die Berufsfeuerwehr und die Stadtpolizei St.Gallen konnten das Tier schliesslich bergen. Beim Pferd wurden keine gravierenden Verletzungen festgestellt.