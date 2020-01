Die tödliche Kollision zwischen dem VW-Kleinwagen und dem Kutschengespann passierte am Donnerstagabend bei Dunkelheit in Bad Ragaz. In der Nähe des Grand Resort Bad Ragaz fuhr ein 23-Jähriger Autofahrer um 18:45 Uhr von Bad Ragaz nach Maienfeld.

Zur gleichen Zeit bog vom Luxushotel her kommend eine Pferdekutsche, mit einem Kutscher und fünf Mitfahrern, auf die Maienfelderstrasse ein. Dabei kam es zur Kollison mit dem links angehängten Pferd und dem Auto. Dieses Pferd wurde leicht verletzt. Anders das zweite Pferd am Kutschengespann. Dieses erlitt laut der Kantonspolizei St.Gallen einen so schweren Schock, dass es noch auf der Unfallstelle verstarb.