«Es spielt keine Rolle, ob das Pferd während des Ausritts oder bei einer Rast Mist hinterlässt. Die Pferdeäpfel sind wegzuräumen», heisst es im Mitteilungsblatt der Gemeinde Bütschwil. Immer wieder gehen bei der Verwaltung Meldungen ein, dass Strassen und Wege durch Pferdemist verunreinigt werden.

Vom Pferd abzusteigen, ist gar nicht so «einfach»

«Zu 90 Prozent ist es einem Reiter nicht möglich, vom Ross abzusteigen und den Pferdemist wegzunehmen», sagt Remo Eugster von der Pferdepension Stall Eugster in Abtwil gegenüber FM1Today. Man merke zwar, wenn das Pferd «bollet»: «Aber so einfach ist das nicht: Es gibt zum Beispiel Reiter, die ein Böckli brauchen, um auf- oder abzusteigen. Ausserdem können Pferde sehr schreckhaft sein, wenn ein Hund bellt oder Autos vorbeifahren.» Pferdemist sei auch nicht so schlimm wie Hundekot, nach 30 Minuten rieche man ja nichts mehr.