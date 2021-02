Picknick trotz Maskenpflicht: Betreiber von Trampolinpark muss handeln

Während die Eltern im Trampolinpark in Rorschach auf ihre Kinder warteten, sollen diese sich des öfteren trotz Maskenpflicht ein Picknick gegönnt haben. Einige Eltern sollen sich deshalb nicht mehr wohl gefühlt haben. Wie Recherchen von TVO zeigen, haben diese Eltern die Betreiber des Trampolinparks kontaktiert. Man habe ihnen versichert, dass es im Innern verboten sei, zu essen. Trotzdem soll der Betreiber des öfteren ein Auge zugedrückt haben.

«Haben gesehen, wie mühsam es ist»

«Bis gestern war dies nie ein Problem», sagt Reto Schirmer, Inhaber des Trampolinparks in Rorschach. «Am Nachmittag mussten wir aber selber sehen, wie mühsam es ist. Wir mussten ständig von Sofa zu Sofa und die Leute dazu auffordern, ihre Masken zu tragen.»

«Hoffen, dass Betreiber ihre Verantwortung wahrnehmen»

Das Schutzkonzept des Trampolinparks wurde vom Rorschacher Stadtrat abgesegnet. Der Stadtpräsident Robert Raths überlegt sich nun, doch nochmals genauer hinzuschauen: «Wir sprechen sicher mit den Verantwortlichen. Das Schutzkonzept ist entscheidend. Wir gehen aber auch nicht hin und spielen Polizei. Wir hoffen, dass die Betreiber ihre Verantwortung wahrnehmen. Wenn dies nicht klappen sollte, sind wir sicher vor Ort.»

Essen ab sofort verboten

Auch Reto Schirmer will nicht Polizei spielen. Er passt darum das Reglement an. «Ab sofort ist das Essen verboten. Wer doch essen will, muss auf den Parkplatz. Trinken bleibt für die Kinder weiterhin erlaubt.» Er hofft nun, dass er nicht noch mehr verbieten oder schlimmstenfalls gar schliessen muss.

(red.)