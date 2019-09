Die nächsten Gäste trudeln ein, in Wanderkleidung und mit gefüllten Körben. Darin befinden sich zufälligerweise einige dieser seltenen Exemplare. Das Paar weiss noch nichts davon, werden von Trudi aber schnell aufgeklärt. «Es handelt sich hier um einen wärmeliebenden Pilz, der sich wegen der Klimaerwärmung in der Schweiz ausgebreitet hat. Es ist ein prächtiger Anhängsel-Röhrling.»

Werden Pilze zum Thema, ist sie mit Fakten und Geschichten nicht mehr zu stoppen. «Dieses Jahr hat unglaublich viele Steinpilze und eindrücklich ist auch, dass wegen der Klimaerwärmung auf einmal Pilze in der Schweiz auftauchen, die man vorher auf der roten Liste ‹ziemlich selten und gefährdet› sehen konnte.» Die Rede ist von Anhängsel-Röhrlingen und den parfümierten Trichterlingen.

Einige Artikel sind mit einem Haken versehen, diejenigen, die von ihr bereits gelesen wurden. «Sonst lese ich alles zweimal», sagt sie und lacht mich an: «Übrigens, sie haben gerade zwei Gäste verpasst, die schöne Pilze dabei hatten.»

Trudi oder Pilztrudi, wie ich sie hier nennen möchte, schickt mich hinters Haus. Noch bevor ich mich orientieren kann, sitzt sie schon an ihrem Arbeitsplatz, dem Balkon. Von der Sonne bescheint und auf einem Holzhöcker sitzend blättert die etwas gebrechliche Pilztrudi mit ihren zittrigen Händen in zahlreichen Pilzbüchern und -kalendern.

«Amtliche Pilzkontrollstelle» – ein weisses, offizielles Schild hängt an der Haustüre von Trudi Jäger in Goldach. Darunter ein roter Fliegenpilz aus Karton und Papier von einem Kind gebastelt.

Täglich informiert sich Trudi Jäger in Büchern, Kalendern und Heften über Neuigkeiten rund um Pilze. (© FM1Today)

Pilze, die lustig machen

Auf die Frage, ob jemand auch schon Pilze gebracht hätte, die lustig machten, lacht Pilztrudi herzlich. «Sie meinen diese psilocybinhaltigen Pilze? Ja, die hatte ich auch schon bei mir zur Kontrolle. Dann sage ich einfach: ‹Ich kenne diese nicht.›» Nicht ernst zu nehmen, dass Trudi Pilze nicht kennen könnte. Jeden Abend bildet sie sich in Fachheften weiter und «in diesem Google» habe sie sich auch schon Informationen beschafft, denn: «Niemand auf der Welt kennt alle Pilze.»

Trudi hat, so erzählt sie es mir mehrfach, früher ihrem Mann, der ebenfalls Pilzkontrolleur war, täglich zugeschaut. Habe so von ihm gelernt und in den 1980er-Jahren die Prüfung zur Kontrolleurin gemacht, weil es zu wenige davon gab. «Die Leute haben das Gefühl, wenn man zehn Pilze kennt, könne man diesen Job schon ausführen.»

Trudi strahlt Faszination aus

Langsam hat sich Trudi an meine Präsenz gewöhnt und wird immer redseliger. Tagtäglich habe sie mit netten Leuten zu tun, denen sie etwas beibringen könne und das schätze sie sehr. Früher habe sie sogar aus Mitleid, wenn jemand ohne essbare Pilze die Kontrolle wieder verlassen musste, ihm oder ihr einige ihrer eigenen Pilze verschenkt. «Wissen Sie, die Pilzkontrolle ist für mich die Kür.»

Trudi hat es geschafft, ihre Pilz-Faszination auf mich zu übertragen. Ich hasse Pilze und trotzdem schaue ich mir diese Pflanzen nun mit anderen Augen an. Ich verabschiede mich von Pilztrudi. Schlängle mich auf ihrem Balkon zwischen einem riesigen Fliegenpilz aus Pappmaché und zahlreichen, getrockneten Baumpilzen am Boden durch. Trudi schaut mir nach und vertieft sich dann wieder in das Pilzheft. Bleibt sitzen, bis der nächste Gast, hoffentlich bald, kommt.